Sabrina Carpenter publica ‘Emails I can’t send’, su tercer álbum de estudio

Sabrina Carpenter ha vuelto por todo lo alto, y está vez para quedarse. Después de unos meses trabajando en los últimos detalles de su esperado nuevo disco, finalmente su tercer álbum de estudio, Emails I can’t send ha visto la luz.

La artista ha estado trabajando muy duro en este nuevo disco. Un proyecto muy especial para la joven, en el que ha centrado todas sus energías, talento y en el que se ha desnudado emocionalmente, trasladando todos sus sentimientos en las canciones que formarán el álbum.

Un álbum que gira en torno al pop, y en el que se intercalarán baladas muy emotivas y canciones con más energía y un sonido más pop de los 2000. De esta forma, una vez más Sabrina Carpenter vuelve a demostrar su versatilidad musical.

emails i can’t send is out now ♡ wow wow AHHHHHHHhttps://t.co/QsaSQqEXph pic.twitter.com/nSQ8yHanoQ

— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) July 15, 2022