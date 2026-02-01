El chaletazo riojano para menas indigna a los vecinos: «Luego no hay para ayudar a españoles en apuros»

El traslado de 12 menas a uno de los mejores chalet de Villamediana de Iregua, un pequeño municipio riojano de algo más de 9.000 habitantes, ha despertado la indignación de sus lugareños que no comprenden las lujosas facilidades que el Gobierno popular de Gonzalo Capellán ofrece a estos jóvenes. Su alojamiento en ese gran chalet con piscina cuesta a las arcas públicas regionales 100.000 euros al mes.

«Este es un pueblo tranquilo, aquí nunca pasa nada», señalan los vecinos a OKDIARIO. De ahí que el traslado de los menas de Canarias y Ceuta ha causado gran perplejidad: «No nos lo podíamos creer», se cuenta en los corrillos de la plaza del pueblo. La mayoría de los villametrenses no quiere hablar a las cámaras. Una reacción frecuente en localidades pequeñas «donde todo el mundo se conoce», señalan.

«A mí me da inseguridad, y más a las mujeres», rompe el hielo un vecino. «Me da rabia las ayudas que van a recibir. Porque a los españoles que necesitan ayudas no se las dan», lamenta. Para él, el fomento de la inmigración ilegal por parte del Gobierno de España es «una invasión». «Es una invasión total y un acto de mala fe», insiste.

«Yo también tengo un hijo a adolescente y no llego a fin de mes», señala una madre inmigrante, molesta por que sus impuestos se destinen a mantener a otros menores «en un chalet». «¿Se llama racismo? No, yo también soy inmigrante», explica.

«Pero ellos –en referencia a los menas– también tienen padres y vienen aquí para que les demos todo. Es el efecto llamada, pero ¿y cuándo cumplan 18 años? Como no tienen formación ni se integran, cometen delitos, pero les regularizan igual». «Eso no es justo. Yo llevo 24 años en España, y me ha costado mucho», denuncia.

En cuanto circuló el rumor de la llegada de los 12 menas a Villamediana, las reacciones en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento no se hicieron esperar. En este municipio también gobierna el PP. En el último pleno, el concejal de Vox, Luis Mayoral, interpeló al equipo de Gobierno del alcalde Rubén Guitérrez, preocupado por la desinformación que había sobre este asunto.

Vox preguntó dónde estaba el chalet donde se ubicarían –que OKDIARIO ha publicado en exclusiva–, pero el consistorio se escudó en que no podrían dar información, pero aseguraron que existía un «plan de control y seguimiento» y que «siempre salen a la calle con un tutor».

«La llegada ha sido de un día para otro, y no ha dado tiempo de informar al resto de grupos», justificaron ante la indignación de los de Abascal por no anunciar la llegada al municipio.

En los comentarios en redes, muchos vecinos denuncian que la solución ante el colapso de Canarias pasa porque regresen «a sus países de origen», calificando de «bomba de relojería» ante los ejemplos que sobreabundan en otras localidades donde se han instalado «puesto que no tienen ninguna intención de insertarse en nuestra sociedad».