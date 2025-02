Quién es Marta Belenguer: su edad, su pareja, hijos y en qué series ha salido

La industria del entretenimiento nos ha presentado, a lo largo de los años, a grandes figuras que han marcado de una manera o de otra el panorama audiovisual. Una de ellas, indiscutiblemente, ha sido Marta Belenguer. La actriz ha logrado hacerse un hueco en el ámbito de la actuación gracias a su interpretación en diversos proyectos artísticos. Una larga lista de producciones donde ha dado vida a personajes pertenecientes de la pequeña y gran pantalla. Pero, además, ha mostrado su gran talento en obras teatrales de gran renombre.

De esta manera, poco a poco, la artista ha conseguido conquistar por completo al público. Y es que, además de su talento, su personalidad no ha dejado indiferente a nadie. Una humildad y cercanía con sus seguidores por la que ha sido muy aplaudida. Pero, ¿quién es Marta Belenguer? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y personal de la valenciana.

¿Quién es Marta Belenguer?

Como avanzábamos en líneas anteriores, Marta Belenguer Mula es una actriz que ha ganado mucho reconocimiento por sus trabajos en la televisión, el cine y en el teatro.

¿Quién es el marido de la actriz?

La actriz siempre se ha mostrado como una persona muy reservada, por lo que intenta mantener ciertos aspectos de su vida alejados del foco mediático. Pero, en ocasiones, no puede ocultar el amor y la admiración que siente hacia su pareja: Unax Mendía.

Este último es conocido por ser un director de fotografía y compositor. Algunos de sus proyectos profesionales más exitosos son Torrente 3: El protector, No habrá paz para los malvados y La casa de papel. Una labor profesional por la que ha sido muy aplaudido por la crítica. De hecho, en su palmarés cuenta con nominaciones a diversos premios, entre ellos, al ‘Premio Goya a la mejor fotografía’.

¿Cuántos hijos tiene?

Aunque no acostumbra a mostrarlos en redes sociales, la actriz es madre de dos hijos. Pero, se separó del padre de los niños cuando ellos eran muy pequeños. «He tenido la sensación de ser madre soltera. La custodia la he tenido yo y les he criado como he querido. He tenido parejas que me han ayudado y ellos han visto cómo esos hombres que han compartido mi vida siguen siendo mis amigos. Mis hijos me dicen ‘Te queremos mucho, pero también queremos a papá’. Y eso me encanta, porque el amor es infinito», dijo en una entrevista para ABC.

¿Cuántos años tiene Marta Belenguer?

Nacida el 29 de julio de 1969 en Valencia, la artista cuenta, actualmente, con 55 años.

¿En qué series ha salido?

El currículum de la valenciana es completamente extenso. Pero, si realizamos un breve repaso por sus series podemos encontrar numerosas producciones de éxito. De esta manera, figuran títulos como Este es mi barrio, Hospital Central, Aquí no hay quien viva, Camera Café, La que se avecina, Cuñados, Señoras del (h)AMPA, Cuéntame cómo pasó, Bajo sospecha, entre otros.