Quién es Lismar, artista que colabora con Bizarrap en la ‘BZRP Music Sessions #60’

Se acerca el verano del 2024 y Bizarrap lo sabe muy bien. El artista argentino de 25 años ha logrado convertirse en uno de los productores más reconocidos y aclamados de la industria musical, a pesar de su corta edad. Junto a él y sus icónicas sessions han trabajado artistas de renombre como Shakira, Quevedo, Nicky Jam, Paulo Londra, Nathy Peluso o, más recientemente, Lismar.

El joven productor ha vuelto ha poner en marcha sus colaboraciones musicales y este pasado 22 de mayo lo hizo de la mano de la cantante de 19 años. Presentado bajo el título de BZRP Music Sessions #60, ambos artistas han unido fuerzas en una canción única que promete alzar el nombre de Lismar entre el público.

¿Quién es Lismar, la artista del momento?

Patricia Lismary Fernández Soto, conocida artísticamente como Lismar, es una joven artista de 19 años que siempre sintió una fuerte conexión con la música. Estudió guitarra, canto, baile, pintura y piano. En medio de la pandemia del Covid-19, la artista comenzó a trabajar en su propia música. Pero, no fue hasta el 2022 cuando comenzó a hacerse un hueco en la industria musical.

Poco a poco, Lismar fue componiendo sus temas y los compartió por redes sociales. Unos primeros pasos que la llevaron a destacar en la página Freestyle Mania, de Puerto Rico. Su popularidad entre el público fue creciendo a pasos agigantados, convirtiéndose en una de las reinas del género urbano en su país.

Algunos de sus sencillos más sonados son: A mi mamá, Se llenan, Biografía, No me diga mah, Modo Avión y Nota. Un repertorio musical donde demuestra su talento para fusionar rap y hip-hop con influencias dominicanas. En plataformas de streaming como Spotify cuenta con más de 49.000 oyentes mensuales, siendo No me diga mah 2 su tema más escuchado.

En Instagram Lismar acumula, hasta la fecha, más de 660.000 seguidores. Un medio donde muestra un perfil más cercano con su público y donde suele compartir los nuevos proyectos profesionales en los que se embarca. Por otro lado, y respecto a su session con Bizarrap, podría decirse que la artista ha vuelto a triunfar.

En menos de 10 horas desde su lanzamiento, BZRP Music Sessions #60 ha sumado más de un millón y medio de reproducciones en YouTube. Un lanzamiento muy exitoso que ha posicionado la colaboración como una de las tendencias musicales más vistas del momento.