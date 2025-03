No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes, los espectadores pudieron disfrutar de la visita de Salva Reina, ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto. Tan solo unos días después, Bertín Osborne y el resto de su equipo reciben en plató a uno de los actores sevillanos más queridos y reconocidos de nuestro país. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Máximo Valverde. El presentador de El Show de Bertín y María José Suárez se sentarán con el andaluz para hacer un recorrido por su larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Pero no solamente eso, sino que se pronunciará sobre numerosas cuestiones que tienen estrecha relación con su ámbito personal.

Entre otras tantas cuestiones, durante su paso por El Show de Bertín, Máximo Valverde se sincerará sobre los aspectos por los que acabó siendo una auténtica estrella en el mundo de la interpretación, pero también en la prensa del corazón. No podemos olvidar que se le ha llegado a relacionar, tanto personal como profesionalmente, con grandes artistas como son Lola Flores, Rocío Jurado, Amparo Muñoz o, incluso, Isabel Pantoja. Y es que no podemos olvidar que Máximo Valverde fue uno de los primeros grandes amores de la tonadillera. Los dos comenzaron a salir cuando ella tenía tan solo 18 años, después de recibir el permiso de su padre. En una entrevista concedida a Sonsoles Ónega en el programa Y ahora Sonsoles, el sevillano reconoció que recuerda con mucho cariño este noviazgo, que terminó cuando se enamoró perdidamente de Amparo Muñoz. Además, en este programa, hizo una impactante confesión: «A la Pantoja de ahora es que no la conozco».

Es más, actualmente no tiene ningún tipo de contacto ni relación con Isabel Pantoja. Lejos de que todo quede ahí, en esta nueva entrega de El Show de Bertín, los espectadores van a poder ver cómo el invitado, como suele ser habitual, se enfrentará al temido ‘Tercer grado’. A su vez, también disfrutará de un juego que tiene relación con las series que han marcado un antes y un después en nuestro país.

Pero no todo queda ahí, ya que veremos cómo la artista Laura Gallego logrará emocionar al invitado al interpretar unos temas que le brindarán la oportunidad de recordar grandes momentos que han marcado un antes y un después en su vida. Además, en esta nueva entrega del programa presentado por Bertín Osborne, disfrutaremos de otros tantos contenidos. Y es que habrá hueco para hablar de diversos asuntos de interés, como son los hábitos de sueño. De hecho, se tratará en la mesa de colaboradores en el que participará Rafael Guzmán, un experto en este asunto.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.