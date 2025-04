En las últimas horas, en varias redes sociales se ha repetido el mismo nombre, y no es otro que el de Elena Gortari. Inevitablemente, la influencer de Sevilla, que cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok y más de 800.000 followers en Instagram, se ha convertido en objeto de numerosas críticas. Y todo por una polémica en la que se ha visto envuelta. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente? La creadora de contenido dio el paso de compartir un vídeo en TikTok, en el que hablaba de una historia de acoso que presuntamente había vivido. Lo que nadie esperaba es que, casi al final de ese vídeo, la sevillana acabase confesando que se trataba de una mentira. Pero no todo quedó ahí, sino que aprovechó ese presunto relato para promocionar una marca. Algo que, inevitablemente, ha generado muchísimas críticas. Hasta tal punto que Elena ha decidido eliminar el vídeo.

En este vídeo en cuestión por el que ha sido señalada, que circula por diversas redes sociales, podíamos ver a la joven hablando del supuesto acoso que estaba sufriendo y de lo sumamente «incomodada» que se sentía. En un momento dado, todo da un giro completamente radical cuando asegura que el hombre en cuestión tenía a su lado un «montón de pelo». Fue entonces cuando, Elena Gortari confesó la verdad: «¿Qué pelo? El que te estoy tomando. El pelazo que me deja a mí esta nueva rutina», comentó para, acto seguido, mostrar los productos de una marca que estaba promocionando. Pero no todo queda ahí ya que, a pesar de haber dejado claro que no ha sido víctima de acoso, hizo una propuesta verdaderamente retorcida a todos y cada uno de sus seguidores en TikTok: «Si te lo has creído, haz que en los comentarios parezca de verdad y menciona a un amigo para saber si realmente se ven los vídeos hasta el final o solo pasa de ti».

Rápidamente, los usuarios de la mencionada red social comenzaron a criticarla por haber sido capaz de crear y publicar un contenido de esas características. Tanto es así que dio el paso de eliminar todo rastro de ese vídeo pero, aun así, muchos decidieron guardarlo para compartirlo en diversas redes sociales, como es el caso de X (anteriormente conocido como Twitter).

De hecho, en este espacio, Elena Gortari ha llegado a convertirse en primera tendencia en nuestro país. Es evidente que son muchos los que están tremendamente indignados con el gesto de la sevillana, y no están dispuestos a pasarlo por alto: «Es una vergüenza», «No solo me parece de auténtica gilipollas, sino de una gravedad inmensa» o «Cuando de verdad te pase algo serio, ¿cómo pretendes que te creamos? Si eres hasta capaz de fingir que estás temblando», son algunos de los comentarios que se pueden leer en X sobre la polémica de la sevillana.

Otros tantos usuarios de redes sociales han criticado a la joven no solamente por haber tratado un tema tan serio como es el acoso con tanta frivolidad, y más aún para hacer una publicidad, sino también por algo más. Y es que, hace tan solo unos cuantos días, otra creadora de contenido como es Pawgli denunció públicamente que, desde hace tres años, estaba sufriendo una auténtica pesadilla al ser acosada por su ex entrenador.

Elena Gortari pide disculpas tras su error: «Lo siento de corazón»

Después de haber guardado silencio durante horas desde que estalló la polémica, la sevillana dio el paso de publicar una historia en Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido pero, sobre todo, para pedir perdón: «Me duele mucho no haberme dado cuenta de que el contenido que publiqué no estaba bien».

«Si algo me ha enseñado todo esto es la importancia de revisarme, de cuestionarme mucho más y de ser consciente de la responsabilidad que conlleva tener un altavoz como el mío», continuó explicando Elena. «Quiero aclarar que en ningún momento se intentó hacer burla de lo que está viviendo una de nuestras compañeras esta semana. Este vídeo fue grabado antes de que esto sucediera», confesó.

«Aun así, entiendo que el momento, el tono y el enfoque han sido muy desafortunados, y asumo plenamente la responsabilidad», aclaró la andaluza. Para finalizar, añadió algo más: «Gracias a quienes habéis señalado mi error con respeto. Vuestras críticas me hacen mejor y me recuerdan por qué es tan importante construir espacios seguros. Lo siento de corazón».