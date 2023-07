¿Quién canta la canción de la Vuelta a España este año?

Todos los años un cantante o banda español pone voz a la sintonía oficial de la Vuelta a España. Este 2023 no iba a ser menos y no han podido elegir mejor a los que harán los honores de interpretar este tema. Los elegidos han sido Estopa.

Corazón sin salida, incluida en el álbum Fuego del dúo catalán estrenado en 2019, será la canción oficial de la famosa carrera de ciclismo. Esta edición durará tres semanas y saldrá de Barcelona el 26 de agosto y acabará en Madrid el 17 de septiembre. En cuanto a su participación de forma artística en la competición, José Manuel y David Muñoz cuentan que “ser protagonistas de la sintonía supone para nosotros toda una gran ilusión al declararnos nostálgicos de La Vuelta y fanáticos confesos del ciclismo”.

😍 Corazón sin salida de @estopaoficial es la sintonía oficial de #LaVuelta23 🤗

😍 Corazón sin salida from Estopa is the official song of #LaVuelta23 🥳

🔗 https://t.co/duBrXBIWlw pic.twitter.com/SQKmFDMN2y

— La Vuelta (@lavuelta) April 20, 2023