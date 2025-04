Quién es Andrea Guasch: su edad, su pareja y su pasado en ‘Tu cara me suena’

La industria de la interpretación nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosas estrellas que han marcado la pequeña y gran pantalla con sus actuaciones. Una de ellas ha sido, indiscutiblemente, Andrea Guasch. La artista siempre tuvo una fuerte conexión con el mundo artístico. Por ello, cuando tan solo tenía 5 años, comenzó a formarse en danza clásica y jazz. Todo ello mientras acudía a clases de breakdance, claqué y contemporáneo. Asimismo, de pequeña, se convirtió en la imagen de numerosas marcas publicitarias. Unos pequeños pasos que, posteriormente, le abrieron las puertas al mundo de las artes escénicas. Una serie de proyectos que comenzaron a forjar la exitosa carrera que le esperaría.

Al inicio de su vida laboral, Andrea Guasch comenzó a tener apariciones episódicas en diversas ficciones destinadas a la pequeña pantalla. Un conjunto de proyectos donde destacan títulos como Javier ya no vive solo, L’orquesta de les estrelles, De moda o El comisario. Pero, el verdadero salto a la fama de Andrea Guasch llegó en el año 2006 y fue gracias a la factoría Disney. Pero, ¿cómo ha evolucionado la carrera profesional de la artista con el paso de los años? ¿Cómo es su parte más personal? Realizamos un breve repaso por el lado más desconocido de la actriz.

La carrera profesional de Andrea Guasch

Nacida el 20 de diciembre de 1990 en Barcelona, Andrea Guasch Selva es una actriz, cantante, compositora y bailarina que ha adquirido mucho reconocimiento entre el público por sus trabajos interpretativos. Como comentábamos en líneas anteriores, su popularidad creció a pasos agigantados cuando se incorporó al elenco de Cambio de clase, de Disney Channel. Una ficción que le abrió las puertas a diferentes proyectos importantes en la cadena como Baila conmigo, Disney Channel Games 2007 y Disney Channel Games 2008.

Asimismo, realizó su debut como cantante para la serie Los Magos de Waverly Place. Pues, puso voz en castellano a la canción de la cabecera de la serie. Además, intervino en 2 episodios de la serie Disney’s Kurze Pause (versión alemana de Cambio de Clase) y protagonizó la serie española La gira. Años después, la artista formó parte de proyectos televisivos como Punta Escarlata, Mercado central, Todo lo otro y Amar es para siempre, entre otros.

Por otro lado, a nivel cinematográfico, ha sido actriz de producciones como No me creo lo que veo, El juego del ahorcado, Esto no es una cita, A Curry on an American Plate, Inmersión, After the Lethargy y Finlandia. Además, como cantante, ha lanzado al mercado temas que han sido presentados como Siento que caigo, A Girar y Preparados para volar, entre otras. Todo ello sumado a sus actuaciones en obras de teatro y a su paso por Tu cara me suena 10.

Su lado más personal

En redes sociales, Andrea Guasch intenta mantenerse en contacto con su público de manera activa. De hecho, en plataformas como Instagram, la actriz acumula más de 80.000 seguidores. Un medio donde comparte contenido relacionado con su día a día y con sus proyectos profesionales.

Por otro lado, a nivel sentimental, la catalana siempre se ha presentado como una mujer muy reservada con su vida privada. Pero, es de conocimiento público que mantuvo una relación con Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón. Actualmente, está casada con Rosco. Según ha contado, a ambos los unió su pasión por la música. Una conexión única que les llevó a formar el grupo Hotel Flamingo y a casarse a los tres meses de conocerse en Las Vegas. Y es que, según la artista, contrajeron matrimonio en el mismo sitio donde se casaron Elvis y Priscilla.