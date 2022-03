Pedro Domínguez Quevedo, aunque quizás os suene más el nombre de Quevedo. Sin lugar a dudas, es uno de los artistas revelación de este 2022 tras el incuestionable éxito que ha adquirido su breve carrera, al que muchos comparan con Eladio Carrión o incluso con Myke Towers.

Tras un año de rodaje en su carrera profesional, el artista originario de Madrid, pero asentado en Gran Canaria ha superado con creces las expectativas de mucha gente, pero sobre todo, de aquellos que le siguen y apoyan desde sus comienzos.

Un trabajo que ha sido influenciado por la cultura musical que existe en la isla, el hip hop, sumado a ritmos latinos. Esto ha provocado que su trabajo este siendo gratamente recompensado, y no es para menos.

Quien avisa no es traidor, y es que tras el tras el éxito que alcanzo con ‘Cayó La Noche Remix’, emocionado por la gran acogida que tuvo su tema, aprovechó para anunciar que pronto sacaría nueva música.

En las últimas horas, el intérprete de ‘Ahora y Siempre’ nos ha sorprendido con el estreno de su nuevo single, ‘Nonstop’. El tema viene acompañado de un videoclip en el que vemos a un Quevedo que acude al baño de lo que parece una discoteca mientras suena de fondo uno de sus temas. En el transcurso del vídeo se mira al espejo viendo en el reflejo a su yo del pasado, momento en el que comienza la música.

Pero ¿de qué trata este nuevo tema? En su último single, el artista canta acerca de diferentes aspectos de su vida, como su reciente fama, las personas interesadas o que antes no confiaban en él, además de los objetivos que tiene, como podemos ver reflejado en la propia letra del tema: “Pero…siempre se saca tiempo pa’ la gente que quiero. Si no me cambió la vida, por qué lo iban a hacer la fama y el dinero” o en “Antes escribía pa’ cambiar el negro de mi corazón. Ahora pa’ que los que no creían digan tenías razón”.

No nos extraña el éxito que está teniendo, y es que en menos de un día el reciente tema alcanza 350.000 visualizaciones en YouTube, 290.000 en Spotify y 178.000 en Apple Music. ¡Un éxito más que merecido!