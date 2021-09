Myke Towers acaba de presentar su nuevo single. El artista ha vuelto a revolucionar el panorama musical con ‘Experimento’, su nueva canción, con la que regresa a la música por todo lo alto.

En los últimos años, el artista puertorriqueño se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la industria del reggaetón. Éxito tras éxito, el artista no ha dejado de cosechar grandes logros profesionales, con un marcado estilo personal que le ha llevado a lo más alto.

En esta ocasión, Myke Towers ha querido innovar en su nuevo single. ‘Experimento’ es una canción que nada tiene que ver con sus anteriores lanzamientos, como ‘Pareja del año’ junto a Sebastián Yatra, que se convirtió en una de las canciones más escuchadas de este verano.

