La nueva temporada de Atresmedia ha aterrizado por todo lo alto y para alegría de todos la cadena ha anunciado que el próximo 19 de septiembre tendrá lugar el preestreno del primer capítulo de ‘Los Protegidos: El regreso’. Una nueva temporada de la icónica serie de Antena 3 que regresa después de 8 años desde la emisión de su último capítulo.

Por ello, y con el inminente estreno a la vuelta de la esquina, lo más recomendable es volver a verse al menos la última temporada para refrescar un poco la memoria. Pero, como el tiempo es oro, realizaremos un pequeño repaso abordando los momentos claves que tuvieron lugar durante la tercera temporada de ‘Los Protegidos’.

