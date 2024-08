‘La Promesa’: TVE cancela la emisión del capítulo de hoy, martes 27 de agosto

La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 26 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 411 donde, entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo el Marqués de Luján se siente profundamente devastado, y todo como consecuencia de los deseos de su mujer. Y es que no tiene ni la más mínima idea del motivo por el que su mujer quiere romper su relación con él. Por lo tanto, hace saber a su hijo toda la verdad sobre lo que realmente ha ocurrido entre ellos. ¡Parece que no le ha quedado otra opción que sincerarse como nunca antes lo había hecho!

Dadas las circunstancias, al hijo de los Marqueses de Luján parece que no le queda más opción que tratar de mediar entre sus padres para intentar que la cosa no vaya a más. Además, somos testigos de cómo Petra se queda completamente impactada como consecuencia de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en palacio. Todo ello mientras Teresa ha regresado a La Promesa, confesando que se ha casado con otro hombre. Un gesto que no ha pasado desapercibido, puesto que de forma definitiva parece que Feliciano ha quedado en el pasado. Además, somos testigos de cómo Manuel y Rómulo hacen todo lo que está en su mano para que Pía continúe en la cabaña mientras tratan de no descuidar sus labores. Y todo con el claro objetivo de evitar levantar sospechas. Es por eso que tratan por todos los medios de visitar a la ex ama de llaves cuando se le presenta la oportunidad.

Por si fuera poco, observamos cómo Salvador no puede evitar tener muchísimas dudas sobre la situación que está atravesando, y todo porque no tiene ni la más mínima idea de si debe aceptar o no el puesto de primer lacayo que le han ofrecido. María Fernández, por su parte, le deja claro que es algo que debe pensar muy bien. Todo ello mientras Simona se siente profundamente triste como consecuencia de la marcha de su hija. Además, somos testigos de cómo Curro ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Jana que, a pesar de todo, continúa profundamente enamorado de Martina.

El motivo por el que TVE ha cancelado la emisión del nuevo capítulo de La Promesa hoy, martes 27 de agosto

Los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han vuelto a quedarse completamente sin palabras. Y siendo honestos, no es para menos. ¿El motivo? La cadena de televisión pública ha vuelto a tomar la drástica decisión de cancelar la emisión de un nuevo capítulo hoy. Algo que no ha sorprendido a los espectadores, pero sí ha vuelto a generarles una enorme indignación.

Al fin y al cabo, no está siendo un verano fácil para los seguidores de La Promesa. Y todo porque se canceló la emisión de varias entregas como consecuencia de la Eurocopa 2024, así como por los Juegos Olímpicos de París. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, RTVE ha vuelto a utilizar esta estrategia de cancelar la emisión de episodios para dar paso a otros eventos deportivos. Eso es exactamente lo que ocurrirá este martes 27 de agosto, puesto que de 16:05 a 17:30 se emitirá la nueva etapa de La Vuelta, mientras que a partir de las 17:30 podremos disfrutar de una nueva entrega de La Moderna. Hasta este miércoles 28 de agosto no veremos el capítulo 412 de esta serie diaria.