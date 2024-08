‘La Promesa’, capítulo 411: Alonso, devastado tras saber que Cruz se quiere separar de él

Arranca la última semana del mes de agosto y en Televisión Española lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con las emisiones habituales de sus series, aunque lo hace con cambios en su programación por culpa de La Vuelta a España. De hecho, una de ellas es La Promesa, la cual ha logrado conquistar a la audiencia capítulo tras capítulo. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 410 de La Promesa. Así pues, hemos sido testigos de cómo la relación entre Manuel y Jana no avanza. El joven ha tomado la decisión de seguir ocultando su romance con la doncella, pues la situación se ha complicado cada vez más. Además, Manuel y Jana han tenido que trasladar a Pía hasta la cabaña de Ramona. Un gesto que ha provocado que no pueda reunirse con su madre, tal y como tenía previsto. Por ello, le termina dando plantón.

Asimismo, los espectadores han tenido la oportunidad de ver como Catalina y Pelayo se han trasladado hasta La Promesa. ¿El motivo de ello? La pareja considera que es la decisión más acertada en estos momentos. Por otro lado, y lejos de quedar ahí, Margarita se encuentra muy feliz por la oficialización sobre su futuro enlace con Ayala. Una situación que se encuentra disfrutando mucho. Además, y en cuanto a Cruz se refiere, la mujer toma una irrefutable decisión respecto a su matrimonio. Pues, la marcha de María Antonia le ha ayudado a abrir los ojos y ahora tiene claro que su matrimonio está muerto desde hace mucho tiempo. Debido a ello, y con el objetivo de avanzar, le explica a su marido que lo mejor para ambos es separarse.

Pero, eso no fue todo. Los seguidores de La Promesa también fueron testigos de como Salvador le confesó a María Fernández algo importante. Además, los habitantes del palacio han visto como Virtudes decide hacer las maletas y marcharse. Todo ello mientras Teresa ha regresado acompañada de un hombre que, al parecer, es su marido.

¿Qué sucede en el capítulo 411 de La Promesa?

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 411 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo Alonso se encuentra completamente devastado por los deseos de su mujer. El hombre no entiende por qué quiere romper con él, por lo que le cuenta lo sucedido a su hijo. Una difícil situación por la que el joven intentará mediar entre ambos.

Mientras, veremos como Petra no da crédito a los últimos acontecimientos. Teresa ha regresado y se ha casado con otro hombre, un gesto con el que deja claro que Feliciano ya es cosa del pasado. Paralelamente, Rómulo y Manuel están haciendo todo lo posible por mantener a Pía en la cabaña. Eso sí, no pueden descuidar sus labores, por lo que la visitan cada vez que pueden.

Asimismo, Salvador tiene muchas dudas respecto a su situación. ¿El motivo? No sabe si aceptar el puesto de primer lacayo que le han ofrecido. Ante ello, María Fernández le deja claro que se lo tiene que pensar muy bien. Respecto a Simona, la mujer se encuentra triste por la marcha de su hija. Por ello, y con el objetivo de animarla un poco, Lope le entrega una sorpresa que le alegrará.

Un conjunto de situaciones a la que hay que sumar el regreso de Martina de la merienda de la duquesa de Cerezuelos. Pues, al parecer, la joven vuelve escondiendo un oscuro secreto. Todo ello sumado al hecho de que Curro le confiesa a Jana que sigue enamorado de Martina. Estos son los días que La Promesa se emitirá esta semana por los cambios de la programación de TVE.