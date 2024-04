‘La Promesa’, capítulo 335: Pelayo se convierte en el nuevo objetivo de Mr Cavendish

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando indiferente a nadie. ¡Es espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 334 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo los Duques de los Infantes parecen tener la solución perfecta para el matrimonio de Jimena y Manuel. ¿En qué consiste, exactamente? En que se muden, de una vez por todas, a Madrid.

Como es de esperar, el hijo de los Marqueses de Luján se niega en rotundo. Jimena no ha dudado en presionar a las doncellas de palacio para poder refrendar sus sospechas mientras que Abel continúa insistiéndole. Parece que el médico está dispuesto a hacer saber a todos sobre el falso embarazo de la joven.

Petra no cree en las palabras del Conde de Ayala y cada vez está más convencida de que sus intenciones con Margarita son otras. Lorenzo ha aprovechado una grandísima oportunidad para cerrar un gran negocio con Mr Cavendish. Todo ello mientras Catalina, escondida, escuchaba todas y cada una de sus palabras.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 335 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel trata, como puede, de lidiar con la presión de sus padres, pero también la de sus suegros, para que se marche a Madrid con Jimena. Todo ello mientras promete a Jana que, bajo ningún concepto, va a ceder.

Jimena es consciente de que si Abel cuenta la verdad sobre su falso embarazo, toda oportunidad con Manuel se esfumaría para siempre. Así pues, la joven toma la firme decisión de envenenar al médico para poder poner fin a todos sus problemas. Salvador no abandona su trabajo como lacayo tras la intervención de María Fernández.

Aun así, el joven hace saber a su novia que está convencido de que Rómulo no se lo ha puesto nada fácil puesto que tiene a alguien para el puesto. Virtudes se muestra decidida a abandonar el palacio ya que no ve solución a sus constantes ahogos. Lorenzo tiene una intensa conversación con Mr Cavendish, donde llegan a la conclusión de que deben acabar con la vida del Conde de Añil.