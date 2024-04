‘La Promesa’, capítulo 334: Lorenzo acuerda una próxima entrega con Mr Cavendish

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. No es ningún secreto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 333 de La Promesa. Así pues, observamos cómo los Marqueses de Luján se ven sorprendidos con la inesperada llegada de los Duques de los Infantes en palacio. Lo hacen en busca de explicaciones tras descubrir que Manuel tiene nada más y nada menos que una amante.

Jimena no duda un solo segundo en hacer saber a Manuel que sabe perfectamente quién es la mujer de la que está enamorado. Los problemas de la joven continúan acrecentándose, sobre todo cuando Abel continúa presionándola para que confiese, de una vez por todas, que en realidad no estuvo embarazada. Aunque le pide tiempo, el médico se niega en rotundo a concedérselo.

Finalmente, María Fernández reconoce que fue ella quien escondió el maletín con esa gran cantidad de dinero aunque, eso sí, niega en rotundo que sea la dueña. Tras conocer lo ocurrido, tanto Rómulo como doña Pía empiezan a pensar cuál es la mejor forma de actuar, sobre todo para evitar grandes consecuencias.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 334 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la solución que han empezado a plantearse los Duques de los Infantes para el matrimonio entre Jimena y Manuel es que se muden a Madrid. La joven ruega a su marido que, a pesar de todo, le dé una nueva oportunidad pero él se niega en rotundo, como era de esperar.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jimena no ha dudado un solo segundo en presionar a las doncellas para poder refrendar, de una vez por todas, sus sospechas. Todo ello mientras lidia con Abel, que se muestra más que dispuesto a dar a conocer todos los detalles de su falso embarazo.

Petra, a pesar de las tranquilizadoras palabras del Conde de Ayala, se ve incapaz de no dudar de sus intenciones. Es más, está cada vez más convencida de que entre él y Margarita hay algo más que puro interés. Lorenzo, por su parte, ha aprovechado una oportunidad de oro para cerrar un gran negocio con Mr Cavendish. Con lo que no contaba el capitán era que Catalina iba a escuchar, de casualidad, toda la conversación. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.