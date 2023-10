‘La Promesa’, capítulo 206: Margarita sorprende a Alonso con una inesperada petición

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de las semanas y los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 205 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo don Antonio de Carvajal y Cifuentes ha sorprendido a Martina con una confesión.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 206 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo el chantaje de Pía hacia Cruz no ha salido como ella imaginaba, ni muchísimo menos. La marquesa ha sido más lista, ya que ha querido imponer una condición para aceptar la propuesta de la ama de llaves.

¿En qué consiste? En que acepte el regreso de Petra. Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, Pía se encuentra inmersa en una auténtica encrucijada. Por si fuera poco, observamos cómo Simona no ha tardado en hacer saber a Lope todos los detalles del comportamiento tan extraño que está mostrando Candela.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Candela se ha equivocado en rotundo al pensar que la situación tiene una estrecha vinculación con la sonada impaciencia de Carlos ante la boda. Jana, por su parte, ha hecho saber a Curro que ha encontrado el abanico de la Marquesa en la cabaña en la que se encontraba Ramona.

De esta forma, la doncella no tarda en hablar con Manuel para que interceda por ellos. La joven tiene cada vez más claro que la Marquesa ha tenido algo que ver en la desaparición de Ramona. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo, a solas, Jimena deja de fingir puesto que se siente profundamente triste al ser consciente de que su vida va a cambiar cuando ponga fin a su falso embarazo.

Una situación que no va a tardar en llegar. Por si fuera poco, observamos cómo Alonso no ha dudado en ofrecerse a Margarita para gestionar, mano a mano, la herencia que ha dejado Fernando. Es entonces cuando la madre de Martina sorprende al Marqués con una inesperada y contundente petición. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.