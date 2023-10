‘La Promesa’, capítulo 205: don Antonio hace una inesperada confesión a Martina

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 204 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Curro no ha dudado en hacer una advertencia a Martina respecto a las intenciones de don Antonio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 205 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Martina, alertada por Curro, ha pedido las explicaciones pertinentes a don Antonio de Carvajal y Cifuentes. Éste acaba confesando algo verdaderamente importante y sorprendente.

Todo ello mientras las partidas de búsqueda para tratar de encontrar a Ramona siguen su curso. En esta ocasión, sí que han logrado dar con una pista. ¿En qué consiste? En el morral de Ramona, aquel del que nunca se separa bajo ningún concepto. Por lo tanto, las esperanzas de encontrarla empiezan a esfumarse por momentos.

Si Jimena sigue cometiendo imprudencias, puede que su secreto salga a la luz… #LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/9jbZ3HNGhK — La 1 (@La1_tve) October 5, 2023

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jimena se siente profundamente encerrada en su propia mentira. Es más, está llegando al límite de sus posibilidades. Por si fuera poco, observamos cómo la Marquesa se ha visto en la obligación de aceptar todas y cada una de las condiciones del chantaje de Pía.

Todo ello a cambio de su silencio, pero también de la manutención y educación del pequeño Diego. Eso sí, doña Pía no tenía ni la más remota idea de que la Marquesa estaba guardando un as en la manga. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.