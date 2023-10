‘La Promesa’, capítulo 204: Curro advierte a Martina de las intenciones de don Antonio

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 203 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo un nuevo personaje ha llegado a palacio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 204 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Manuel no puede evitar sentirse tremendamente preocupado por su hijo nonato. Y todo después del grave accidente que ha sufrido Jimena, su mujer.

Alonso, por su parte, ha accedido a que busquen a Ramona en sus terrenos, y que cuenten con la ayuda del servicio de palacio. Algo con lo que Cruz no está para nada de acuerdo. Ramona continúa sin aparecer, por lo que Curro y Jana no pueden evitar sentirse cada vez más preocupados. ¡Ya son muchos días sin tener noticias!

Estaba claro que la marquesa no iba a permitir que entraran en #LaPromesa para buscar a Ramona… ⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/Hop1ECKxQn — La Promesa (@lapromesa_tve) October 3, 2023

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Catalina no ha dudado un solo segundo en contar a don Pelayo todos los detalles del negocio de las mermeladas. Eso sí, le hace una petición muy concreta: que guarde el secreto. Todo ello mientras Pía, finalmente, se arma de valor para chantajear a la Marquesa.

La reacción de ésta es absolutamente imprevisible, como no podía ser de otra manera. Por si fuera poco, vemos cómo Curro ha escuchado a don Antonio hablar por teléfono, por lo que no tarda en advertir a Martina sobre las intenciones del príncipe. Al fin y al cabo, ha hecho un sorprendente e inesperado descubrimiento. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.