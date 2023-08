‘La Promesa’, capítulo 165: Margarita descubre que Cruz intenta manipular a Martina

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 164 donde, entre otras cuestiones, hemos observado cómo Jana se muestra muy dolida por la decisión de Manuel y Jimena.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 165 de La Promesa. De esta manera, observamos cómo Margarita ha estallado contra Cruz, al darse cuenta de que trata de manipular a Martina. A pesar de todo, éste no es el único frente abierto de la Marquesa de Luján, puesto que intenta que Jimena deseche la idea de marcharse con Manuel a Madrid.

Manuel, por su parte, tiene un pequeño enfrentamiento con Jana al hablarle de su próximo traslado. La doncella, en su intento de olvidarse de él, continúa cuidando a Ramona a escondidas. Es entonces cuando alguien ha comenzado a sospechar de sus constantes e injustificadas idas y venidas.

Feliciano comienza a tener la mosca detrás de la oreja, al ser consciente de que las cocineras de palacio tienen muchos secretos entre ellas. Fernando y Margarita, por su parte, están cada vez más decididos a escapar de palacio, a la mayor brevedad posible. Y hacerlo junto a Martina, está claro.

A pesar de todo, sus constantes movimientos provocan cierta incertidumbre en Lorenzo, que se propone seguirles muy de cerca. Al ser conscientes de que no pueden reunir mil pesetas para la operación de Salvador, éste vuelve a convertirse en una persona lejana y arisca. María Fernández y Lope no tienen ni la más mínima idea de qué hacer para ayudarle. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

