‘La Promesa’, capítulo 164: Jana, muy dolida tras el anuncio de Manuel y Jimena

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 163 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo María y Jana han puesto en marcha su plan para cuidar de Ramona.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 164 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Martina no ha dudado un solo segundo en enfrentarse, como nunca, a sus padres. Y todo porque se siente profundamente respaldada por sus tíos. Es más, insiste en no casarse.

Jana es la encargada de cuidar a Ramona, y lo hace con ayuda de María Fernández. A pesar de los esfuerzos, la mujer no parece tener signos de mejoría. Mientras tanto, somos testigos de cómo Feliciano parece seguir sin encontrar su sitio en palacio, aunque ha conseguido descubrir algo realmente sospechoso sobre las cocineras.

¿Echáis de menos #LaPromesa? ¡Nosotros también!

¿Dará el paso de contarle toda la verdad a Petra y se dará a conocer el gran secreto que esconden? Por si fuera poco, observamos cómo Salvador está profundamente destrozado al descubrir el dineral que tendría que pagar para operarse el ojo. María Fernández y Lope unen fuerzas para tratar de animarle y que acepte la realidad.

De esta forma, confían en que van a reunir las pesetas de la cirugía. Jana, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente dolida tras el anuncio de Manuel y Jimena de su inminente marcha a Madrid. Por si fuera poco, no tarda en hacérselo saber personalmente al hijo de los Marqueses de Luján. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

¡Buenos días #Promisers! En el capítulo de hoy de #LaPromesa ➡ Martina reconoce a Curro que cada vez está más resignada a ceder

➡ Feliciano descubre algo sospechoso en las cocineras A las 16:30h