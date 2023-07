‘La Promesa’, capítulo 142: Cruz traza un plan para deshacerse de la Baronesa

No es ningún secreto que La Promesa se ha ganado a pulso ser una de las series diarias con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 141 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Curro ha descubierto toda la verdad sobre su pasado.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 142 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Cruz parece tener en sus manos algo con lo que podría acabar, de una vez por todas, con la Baronesa. Todo ello mientras llega a palacio alguien que hará que la vida de los Luján cambie para siempre.

Se trata de la madre de Jimena. Tras haber superado la lumbalgia que padecía, ha llegado a palacio para estar al lado de su hija, que está embarazada. Cruz está encantada con la presencia de la Duquesa de los Infantes, por lo que no duda en invitarla a que se quede unos días con ellos, en familia.

Martina abre su corazón a Curro, pero no le ha pillado en su mejor momento… #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/0DpkpYAtmF — La Promesa (@lapromesa_tve) July 13, 2023

Jana ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para hacer saber a Curro todos y cada uno de los detalles que conoce sobre la vida de su madre, y todo lo vivido con posterioridad. Es más, le hace saber que su único propósito en los últimos años era encontrarle. Ella se sincera al máximo para encontrar en él a un posible aliado.

Pero, evidentemente, a Curro le está costando muchísimo asumir toda la verdad. Es más, duda en si debe contárselo a Martina, ahora que ha comenzado una relación con ella. Todo ello mientras Simona da el paso de contar a Candela toda la verdad sobre sus hijos pero, a pesar del temor por la posibilidad de que su amiga le diera la espalda, su reacción le deja sin palabras.

La crítica situación entre Lope y Salvador no mejora. Los dos tienen constantes enfrentamientos, provocando que todo afecte al resto de los trabajadores. Es por ese mismo motivo que Rómulo termina dándoles un ultimátum. La Baronesa está enfadada por el regreso de Cruz, por lo que no duda en amenazarla. Lo que no esperaba es que iba a recibir una amenaza aún mayor como respuesta. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.