Los problemas de salud de Ana María Aldón por los que se ha alejado de la televisión: «Estoy estable»

Indiscutiblemente, Ana María Aldón se ha convertido en uno de los rostros más habituales de Mediaset España. La que fue pareja de José Ortega Cano se ha unido a diversos programas televisivos como colaboradora, aunque en alguna ocasión también lo ha hecho como concursante. Por ello, a nadie ha dejado indiferente su ausencia en televisión durante los últimos tres meses. De hecho, según se ha anunciado, no les ha respondido tampoco los mensajes a sus compañeros de Fiesta. Un silencio inesperado que ha pillado a todos por sorpresa, pero ha sido ahora cuando ha explicado por qué se ha alejado de la vida pública.

El pasado sábado 4 de abril, Fiesta emitió un nuevo programa en Telecinco. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer el motivo por el que Ana María Aldón se ha alejado de la televisión. El equipo del formato se ha trasladado hasta Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, para poder hablar con la colaboradora. Un encuentro donde ella se ha sincerado y ha confesado que su decisión de desaparecer del foco mediático fue por motivos de salud.

Ana María Aldón se sincera: «Lo he pasado francamente mal»

«He pasado unos meses regular con un problema de salud, de hipertensión. No es nada grave, pero he tenido ansiedad, dolores de cabeza y cuello… lo he pasado francamente mal», explicó al equipo del programa. «Estoy estable, pero tengo que estar estable y buscando ese equilibrio», agregó. Fue entonces cuando Ana María Aldón comenzó a hablar con Amor Romeira. Y es que ambas protagonizaron un tenso intercambio de palabras.

Al parecer, la canaria ha intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones. Pues, son compañeras en Fiesta. Pero, por mucho que lo intentó, Amor Romeira no recibió respuesta. Un gesto que le molestó un poco y por el que le pidió explicaciones. Ante ello, Ana María Aldón contestó que no tiene su contacto guardado en el teléfono. Pues, que sean compañeras de trabajo no quiere decir que sean amigas.

Ana María Aldón habla sobre la polémica de José Ortega Cano, su ex pareja

Lejos de quedar aquí, el equipo del programa quiso preguntarle por las imágenes virales de José Ortega Cano que han circulado por las redes sociales. Y es que han provocado todo tipo de comentarios. Por su parte, la colaboradora confesó que, a priori, pensó que eran resultado de la IA (inteligencia artificial). Y no es para menos, en pleno 2026, la tecnología ha avanzado tanto que ya cuesta distinguir lo que es real y lo que no en redes sociales.

«Yo conozco perfectamente a José, he vivido muchos años con él, y él es artista. Ante todo es persona, pero muy artista. Creo que en ese momento le vino la inspiración y el arte. Creo que se sintió muy artista, a lo mejor en exceso, y se dejó llevar por el momento», dijo. «Es una persona que tiene una edad, ha pasado por muchas circunstancias y operaciones, y verlo en esa posición… No pensaba verlo en mi vida. Cuando yo lo conocí, había que ponerle los calcetines; su capacidad de movilidad era muy limitada. Le ponía cremas en las piernas», concluyó el tema.