Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 27 de abril: Damián se sincera sobre sus errores con Julia
Ha llegado el momento
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 24 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 547 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Marta se niega en rotundo a asistir al entierro de Pelayo, mientras que Digna no duda en aprovechar la ocasión que se le presenta para pedir a Marta que vaya al entierro, y que lo haga por doña Clara. En cuanto a Damián, se ve obligado a tomar una importantísima decisión, aunque lo hace sin consultarlo con Digna.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ser testigos de cómo Begoña, por su parte, se ha quedado profundamente sorprendida y descolocada ante un nuevo descubrimiento que tiene estrecha relación con Eduardo. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Todo ello mientras Gabriel descubre que han echado a Pablo de casa. Por si fuera poco, observamos cómo Claudia toma una de las decisiones más sorprendentes y contundentes hasta el momento. ¿A qué nos referimos, exactamente? A romper su amistad con Salva, y hacerlo de una vez por todas.
¿Qué sucede en el capítulo 548 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 27 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Nieves se muestra profundamente preocupada por la salud de Pablo, y es algo que no puede evitar. Gorito y Álvaro, por su parte, han tomado la drástica decisión de dar un gran golpe. Algo que no va a dejar indiferente a nadie.
En cuanto a Digna, opta por interrogar a Damián sobre el despido de Paula. Por si fuera poco, él da el importantísimo paso de sincerarse como nunca con Julia respecto a sus errores del pasado. Miguel ha querido tener un acercamiento hacia su padre, mientras que Darío no ha tenido reparos a la hora de hacer una promesa a Marta. Carmen, por su parte, regresa y lo hace pisando fuerte. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
