Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 24 de abril: Marta se niega a acudir al entierro de Pelayo
No se lo piensa dos veces
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 23 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 546 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Mabel no duda un solo segundo en cambiar de compañeras de cuarto, mientras que Álvaro no puede evitar tener miedo de que, en algún momento, Marta le reconozca. Nieves aprovecha la ocasión que se le ha presentado para animar a Miguel.
Y todo para que, de una vez por todas, se reconcilie con su padre. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 han visto cómo Julia ha accedido, de una vez por todas, a hablar con Damián, mientras que Salva no ha tenido reparos a la hora de sincerarse con Mabel sobre algo que tiene estrecha relación con su pasado. Todo ello mientras Paula se arma de valor a la hora de meterse en el cuarto de Tasio. Darío parece que tiene algo muy importante que decir a Marta. Se trata de algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 547 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 24 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Marta se niega en rotundo a asistir al entierro de Pelayo. Digna, por su parte, ha hecho una firme petición a Marta, y es que acuda al entierro por doña Clara. ¿Qué decisión tomará después de todo lo vivido en las últimas horas?
En cuanto a Damián, se ve obligado a tomar una importantísima decisión, y lo hace sin consultarlo con Digna. Todo ello mientras Begoña se ha quedado completamente sorprendida y sin palabras al hacer un descubrimiento que tiene estrecha relación con Eduardo. Gabriel, por su parte, descubre que han echado a Pablo de su casa.
Respecto a Claudia, ha tomado una complicada decisión, como es la de romper su amistad con Salva. Parece que, después de todo lo vivido, no le ha quedado más remedio que dar ese importante paso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
