Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 22 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 545 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Claudia tiene un tenso enfrentamiento con Mabel. Todo ello mientras Damián no duda un solo segundo en defenderse ante don Agustín, y todo por la decisión que se ha tomado de retrasar el entierro de Pelayo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ver cómo Beatriz toma la firme decisión de tratar de averiguar todo lo que sabe la Guardia Civil sobre el asesinato de Pelayo. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha optado por aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una revelación de lo más impactante a Gabriel. En cuanto a Begoña, finalmente, parece que ha cedido a la hora de dar su bendición a la relación de Andrés y Valentina, mientras que Manuela ha querido volver a prevenir a Eduardo sobre Begoña. Es más que evidente que no termina de fiarse de ella, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 546 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 23 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Mabel toma la firme decisión de cambiar de compañeras de cuarto. En cuanto a Álvaro, no puede evitar tener miedo de que Marta le reconozca. Entre otras tantas cuestiones, porque no tenía la más mínima idea de cómo reaccionar.

Nieves, por su parte, anima a Miguel a reconciliarse con su padre, mientras que, finalmente, Julia ha accedido a hablar con Damián. Algo que, desde luego, ha sorprendido a más de uno, como no podía ser de otra manera. Salva se sincera como nunca con Mabel sobre algo que tiene estrecha vinculación con su pasado.

Paula, por su parte, se mete en el cuarto de Tasio sin tan siquiera llegar a imaginar las posibles consecuencias. En cuanto a Darío, ha conseguido dejar completamente sin palabras a Marta al hacerle una sorprendente e inesperada confesión. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.