Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 21 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 544 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Carmen toma la decisión de marcharse a cuidar de su madre, mientras que, dadas las circunstancias, Valentina y Begoña se ven forzadas a trabajar juntas. En cuanto a Claudia, pilla a Mabel y a Salva en un momento de lo más íntimo. Todo ello mientras Miguel opta por plantear muchas más normas de convivencia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo un motivo de peso parece que ha obligado a retrasar el entierro de Pelayo, mientras que, por otro lado, Begoña consigue dejar completamente sin palabras a Eduardo con un detalle. Todo ello mientras, después de todo lo sucedido en los últimos días, Nieves se ha visto obligada a tomar una de las decisiones más sorprendentes y contundentes de su vida. Algo que, de hecho, tiene estrecha relación con su matrimonio.

¿Qué sucede en el capítulo 545 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 22 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Claudia tiene un tenso enfrentamiento con Mabel, mientras que Damián no duda un solo segundo en defender ante don Agustín el retraso del entierro. Parece que, dadas las circunstancias, no le queda otra opción.

Por si fuera poco, y para tratar de buscar las respuestas que necesita, Beatriz no duda en indagar sobre lo que sabe la Guardia Civil sobre el asesinato de Pelayo. Todo ello mientras ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una revelación de lo más sorprendente a Gabriel.

Begoña opta por dar su bendición a la relación de Valentina y Andrés, mientras que Manuela no ha tenido reparos a la hora de prevenir a Eduardo, una vez más, sobre Begoña. ¿Surtirá efecto, después de todo lo sucedido? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.