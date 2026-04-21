Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 20 de abril, en el capítulo 543 de Sueños de libertad, hemos podido ser testigos de cómo la muerte de Pelayo ha conseguido conmocionar a la familia De la Reina. En cuanto a Beatriz, no puede evitar tener muchísimo miedo a que Álvaro tenga algo que ver con la muerte de Pelayo. Es por eso que se arma de valor para conseguir las respuestas que necesita, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido observar cómo Miguel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para ir más allá. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al imponer una serie de normas de convivencia a su padre. En cuanto a Carmen, se queda completamente sorprendida y sin palabras al recibir una malísima noticia, mientras que Damián descubre que Tasio mintió sobre su ausencia en la comida. Todo ello mientras, finalmente, Salva y Mabel se besan. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 544 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 21 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Carmen toma la firme decisión de marcharse para cuidar de su madre, mientras que Begoña y Valentina se ven en la obligación de trabajar juntas. Algo que, desde luego, no estaba en los planes de ninguna de las dos.

Por si fuera poco, Claudia se queda descolocada al pillar a Salva y a Mabel en un momento íntimo, mientras que Miguel plantea muchas más normas de convivencia. Un motivo de peso obliga a retrasar el entierro de Pelayo, mientras que Begoña deja completamente sin palabras a Eduardo con un detalle.

En cuanto a Nieves, y después de todo lo que ha vivido recientemente, se ve obligada a dar un importantísimo paso. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de tomar una drástica decisión que tiene estrecha vinculación con su matrimonio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.