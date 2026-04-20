Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 17 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 542 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Tasio toma la decisión de no presentarse a la comida que se ha organizado en su honor. Gabriel, por su parte, se ha quedado completamente sorprendido y sin palabras al descubrir que Beatriz, en realidad, tiene un amante. ¡Es algo que le ha dejado profundamente descolocado, como no podía ser de otra forma!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Antena 3 han sido testigos de cómo Carmen da un toque de atención a Tasio por su actitud, mientras que Digna trata de conseguir que Julia perdone a Damián. Es consciente de que no lo tiene nada fácil, pero va a hacer todo lo que está en su mano para lograrlo. Pablo, por su parte, se ve obligado a enfrentarse a una situación de lo más comprometida, y todo para intentar cumplir con la petición que le ha hecho Cloe. Pelayo se ve sorprendido al terminar reconociendo a Álvaro. Algo que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 543 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 20 de abril?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a tener la oportunidad de ver cómo la muerte de Pelayo genera una enorme conmoción en la familia De la Reina. Beatriz, por su parte, tiene muchísimo miedo de que Álvaro tenga algo que ver en la muerte de Pelayo.

Por si fuera poco, veremos cómo Miguel no duda un solo segundo en imponer unas normas de convivencia a su padre, mientras que Carmen se queda profundamente sorprendida y descolocada al recibir una malísima noticia. Damián descubre que Tasio mintió sobre su ausencia en la comida.

Todo ello mientras Salva y Mabel deciden fundirse en un apasionado beso. Algo que, desde luego, va a marcar un nuevo y sorprendente punto de inflexión en esta temporada que ya está dando mucho de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.