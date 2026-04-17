No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 16 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 541 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, a pesar de todo, parece que Nieves y Pablo finalmente han llegado a un acuerdo. Todo ello mientras Begoña deja completamente descolocada y sin palabras a Beatriz, y todo como consecuencia de una propuesta de lo más inesperada.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo parece que el negocio de Álvaro y Gorito sale mucho mejor de lo que estaba previsto en un inicio. Todo ello mientras Claudia y Miguel disfrutan al máximo de la compañía mutua. En cuanto a Salva, trata de tender puentes con Claudia, mientras que Tasio se arma de valor a la hora de consolar a Paula después del fuerte altercado que ha tenido con Ángel. En cuanto a Pelayo, se ve en la obligación de tomar una contundente decisión que tiene estrecha vinculación con el asunto de Fina. Parece que ha llegado el momento de dar ese paso.

¿Qué sucede en el capítulo 542 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 17 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio decide no presentarse a la comida que se ha organizado en su honor. Todo ello mientras Gabriel se ha quedado completamente sorprendido y sin palabras al descubrir que Beatriz tiene un amante.

En cuanto a Carmen, opta por dar un toque de atención a Tasio por la actitud, mientras que Digna hace todo lo que está en su mano para intentar que Julia perdone, de una vez por todas, a Damián. Es consciente de que lo tiene profundamente complicado, pero no va a parar hasta conseguir su cometido.

Todo ello mientras Pablo debe enfrentarse a una situación verdaderamente comprometida para tratar de cumplir con la petición que le ha hecho Cloe. Pelayo, por su parte, acaba reconociendo a Álvaro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.