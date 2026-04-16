No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 15 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 540 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Nieves no duda un solo segundo en estallar, hasta tal punto que opta por llamar a Marisol. Por si fuera poco, han observado cómo Begoña no tarda en desahogarse con Nieves.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Carmen se siente profundamente desbordada, hasta tal punto que acaba perdiendo los nervios con Paula. En cuanto a Salva, finalmente se declara a Mabel. Pelayo ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para tener un tenso enfrentamiento con Beatriz, mientras que Miguel se ve obligado a tomar una decisión más que definitiva sobre si marcharse, de una vez por todas, de casa. Marta cree haber encontrado información fiable que tiene estrecha relación con el paradero de Fina. ¿Logrará encontrarla antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 541 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 16 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Nieves y Pablo parece que finalmente llegan a un acuerdo. Todo ello mientras Begoña consigue dejar completamente sin palabras a Beatriz al hacerle una propuesta de lo más sorprendente, a la par que inesperada.

Por si fuera poco, podremos ver cómo el negocio de Gorito y Álvaro sale mucho mejor de lo que estaba previsto en un principio. Claudia y Miguel disfrutan muchísimo de la compañía mutua, mientras que Salva hace todo lo que está en su mano para tratar de tender puentes con Claudia. ¿Lo conseguirá, después de todo?

Tasio, por su parte, opta por tratar de consolar a Paula tras un altercado con Ángel, mientras que Pelayo toma una drástica decisión que tiene estrecha relación con el asunto de Fina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.