No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 14 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 539 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Miguel se muestra profundamente decidido a marcharse, cuanto antes, de casa.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Andrés ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Begoña. En cuanto a Salva, hace todo lo que está en su mano para intentar declararse a Mabel, mientras que esta confiesa a Valentina lo que le ocurre con Salva. Todo ello mientras Manuela opta por interceder por Damián y Digna ante Julia. Pelayo, por su parte, descubre las mentiras de Beatriz y, como es de esperar, se queda completamente sorprendido y sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 540 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 15 de abril?

Después de todo, los espectadores de esta exitosa serie que se emite en Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Nieves estalla como nunca antes y se pone en contacto con Marisol. Todo ello mientras Begoña parece que ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desahogarse, como nunca, con Nieves.

Por si fuera poco, observamos cómo Carmen se siente profundamente desbordada, hasta tal punto que acaba perdiendo los nervios con Paula. Todo ello mientras Salva opta por declararse a Mabel. Pelayo tiene un tenso enfrentamiento con Beatriz, mientras que Miguel toma una drástica decisión respecto a su idea de marcharse de casa. Parece que ya ha llegado el momento perfecto para ser claros y directos, y mucho más después de todo lo vivido en las últimas semanas.

Marta, por su parte, parece haber encontrado información bastante más fiable de lo esperado que tiene estrecha vinculación con el paradero de Fina. ¿Lograrán encontrarla antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.