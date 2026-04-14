No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país.

Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

El pasado lunes 13 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 538 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Claudia se siente profundamente triste y decepcionada, después de haberse llevado un gran chasco.

Todo ello mientras Carmen y Damián se animan a planear una sorpresa para Tasio, con el objetivo de dejarle sin palabras. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3, hemos podido ver cómo Mabel pone a Pablo en su sitio, mientras que Pablo se sincera del todo con Miguel.

Todo ello mientras Beatriz ha conseguido que Pelayo se apiade de ella. Pero no todo queda ahí, puesto que se ha quedado completamente sin palabras al hacer un descubrimiento verdaderamente sorprendente e impactante que tiene estrecha relación con Begoña y Gabriel. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 539 de Sueños de libertad que se emite hoy, martes 14 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Miguel continúa profundamente decidido a marcharse de casa y no existe nadie que pueda conseguir hacerle cambiar de opinión.

Andrés no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que le ha presentado para sincerarse como nunca con Begoña, a la hora de hablarle de su relación con Valentina.

En cuanto a Salva, hace todo lo que está en su mano para tratar de declararse a Mabel, mientras ella trata de sincerarse con Valentina a la hora de explicarle qué le pasa realmente con Salva.

Manuela ha optado por interceder por Damián y Digna ante Julia, mientras que Pelayo se ha quedado completamente sin palabras e impactada al descubrir todas y cada una de las mentiras de Beatriz. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.