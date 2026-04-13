Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 10 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 537 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Begoña se ve forzada a aceptar un sorprendente plan familiar. En cuanto a Andrés y Valentina, se arman de valor para fijar una nueva cita.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia se han visto forzados a aceptar una invitación de Claudia. Todo ello mientras Pelayo termina reconociendo a Beatriz. Gorito aprovecha la ocasión que se le ha presentado para mentir a Salva sobre el trabajo. Todo ello mientras Miguel, dadas las circunstancias, se ve obligado a tomar una de las decisiones más drásticas y contundentes de su vida. Algo que, desde luego, podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 538 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 13 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Claudia se siente profundamente decepcionada tras haberse llevado un gran chasco. Carmen y Damián, por su parte, planean una sorpresa para Tasio, mientras que Mabel no duda en poner a Pablo en su sitio.

Parece que, después de todo lo que ha sucedido entre ellos, ha llegado el momento más que perfecto para dar ese paso. Por si fuera poco, Pablo no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse como nunca antes con Miguel. Y lo hace sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

En cuanto a Beatriz, se queda completamente sin palabras tras haber conseguido que Pelayo se apiade de ella, mientras que se queda impactada al hacer un tremendo descubrimiento que tiene estrecha relación con Begoña y Gabriel. Algo que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.