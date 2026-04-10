Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 9 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 536 de Sueños de libertad en Antena 3.

De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián no duda un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con Gabriel. Y todo por haberle robado el discurso a Digna. En cuanto a Miguel, experimenta su primera borrachera, mientras que no duda en aprovechar la ocasión para desquitarse, como nunca antes, con su padre.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Begoña no tiene ni la menor idea de cómo comportarse con Andrés, mientras que Beatriz sonsaca a Begoña que el suyo no es, ni de lejos, un matrimonio feliz. Todo ello mientras Álvaro propone a Gorito otra manera de ganar más dinero, mientras que Carmen se queda completamente sin palabras por la actitud que Tasio está mostrando con David. Es algo que, desde luego, no esperaba ver, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 537 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 10 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo, dadas las circunstancias, parece que a Begoña no le queda otra opción que aceptar un plan familiar, mientras que Andrés y Valentina no dudan un solo segundo en fijar una cita.

Todo ello mientras Salva se ve en la obligación de aceptar una invitación por parte de Claudia. Algo que, desde luego, podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, Pelayo termina reconociendo a Beatriz, mientras que Gorito miente a Salva sobre el trabajo.

En cuanto a Miguel, consigue dejar a todos completamente descolocados y sin palabras al verse obligado a tomar una de las decisiones más inesperadas y contundentes de su vida. Parece que ha llegado el momento de dar ese paso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.