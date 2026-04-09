Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 8 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 535 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, inevitablemente y después de todo lo vivido, la presencia de Pelayo preocupa enormemente a Beatriz. Todo ello mientras Begoña hace todo lo que está en su mano para que Julia vaya a la fiesta que han organizado desde la familia De la Reina.

Como no podía ser de otra forma, se queda completamente sin palabras y descolocada al enterarse, por accidente, de la nueva relación de Andrés y Valentina. Es algo que, desde luego, no esperaba, ni mucho menos. Gabriel, por su parte, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para atribuirse un mérito que, desde luego, no es suyo. Todo ello mientras Manuela lanza una advertencia a Eduardo sobre Begoña. Después de unos días tremendamente complicados para la pareja, Tasio y Paula dan el importantísimo paso de aclarar su situación. Miguel, por su parte, se ha enterado de que la amante de Pablo es Marisol. ¿Se enfrentará a su padre, después de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 536 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 9 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Damián no duda un solo segundo en enfrentarse, una vez más, a Gabriel. Y todo por haberle robado el discurso a Digna. En cuanto a Miguel, acaba experimentando su primera borrachera, mientras que se desquita con su padre.

Después de todo lo vivido, Begoña no tiene ni la más mínima idea de cómo comportarse con Andrés, mientras que Beatriz sonsaca a Begoña que el suyo no es, ni de lejos, un matrimonio feliz. Álvaro ha dado el paso de proponer a Gorito otra manera más directa para ganar dinero, mientras que Carmen se sorprende muchísimo por la actitud que Tasio está teniendo con David. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.