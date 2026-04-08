Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 6 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 534 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, dadas las circunstancias, parece que la sintonía entre Eduardo y Begoña es cada vez mayor. Todo ello mientras Andrés y Valentina han tomado la firme decisión de ir un paso más allá, disfrutando de una cita.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido ver cómo Mabel se ve forzada a rechazar una invitación de Salva y, por si fuera poco, no duda un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con su padre. En cuanto a Álvaro y Gorito, optan por colaborar en un robo, mientras que Gabriel se ve en la obligación de tratar de suavizar, de algún modo, su relación con Beatriz. Es consciente de que no lo tiene nada fácil, pero no va a parar hasta hacer realidad su objetivo, por muy complicadas que sean las cosas en estos momentos.

¿Qué sucede en el capítulo 535 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 8 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de cómo la presencia de Pelayo termina preocupando muchísimo a Beatriz, mientras que Begoña hace todo lo que está en su mano para que Julia vaya a la fiesta de la familia De la Reina. Como es de esperar, se queda sin palabras al enterarse, por accidente, de la nueva relación de Valentina y Andrés.

En cuanto a Gabriel, no puede evitar aprovechar la ocasión que se le ha presentado para atribuirse un mérito que no es suyo, mientras que Manuel hace una seria advertencia a Eduardo, que tiene una estrecha vinculación con Begoña. Después de unos días verdaderamente complicados para la pareja, Tasio y Paula optan por aclarar su situación.

Por si fuera poco, y contra todo pronóstico, Miguel acaba enterándose de que Marisol es la amante de Pablo. Ahora que tiene esta información en su poder, ¿decidirá enfrentarse a su padre, con todo lo que eso conlleva? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.