Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 6 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 533 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Salva consigue dejar completamente sin palabras a Mabel con un detalle, mientras que Pelayo no puede evitar sentirse profundamente culpable como consecuencia de la infelicidad de Marta. Todo ello mientras una llegada completamente inesperada logra sorprender a Carmen.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ver cómo Valentina y Begoña, a pesar de todo lo vivido, empiezan a simpatizar. En cuanto a Marta, ha conseguido dejar completamente descolocada a Cloe con una invitación, mientras que Tasio no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Paula como nunca antes lo había hecho. Pablo no ha tenido reparos a la hora de confesar a Miguel toda la verdad. Parece que, después de todo lo vivido, ha llegado el momento más que perfecto para dar ese paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 534 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 7 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo la sintonía entre Eduardo y Begoña es cada vez mayor. Todo ello mientras Andrés y Valentina disfrutan de una cita. En cuanto a Mabel, parece que se ve forzada a declinar una invitación de Salva.

Pero no todo queda ahí, puesto que también protagoniza un tenso enfrentamiento con su padre. En cuanto a Álvaro y Gorito, no dudan un solo segundo en colaborar en un robo. Gabriel, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de suavizar, de algún modo, su relación con Beatriz. Y lo hace a pesar de que es consciente de lo sumamente complicado que es salirse con la suya. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.