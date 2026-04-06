No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 2 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 532 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Tasio hace todo lo que está en su mano para tratar de consolar a Paula. Todo ello mientras ella se queda completamente sin palabras al recibir un regalo de lo más inesperado. En cuanto a Pelayo, ha llegado a la colonia y descubre, finalmente, que Marta y Cloe han decidido romper su relación.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Begoña y Digna deciden unir fuerzas para cumplir un cometido, que no es otro que tratar de reconciliar a Julia con Damián. Son conscientes de que lo tienen realmente complicado, pero no es algo imposible de lograr, ni mucho menos. Además, Mabel no puede evitar quedarse profundamente sorprendida y descolocada al enterarse de la infidelidad de su padre. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 533 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 6 de abril?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Salva se anima a tener un detalle con Mabel, mientras que Pelayo no puede evitar sentirse culpable por la infelicidad de Marta. De hecho, es algo que, a buen seguro, no va a poder perdonarse. Una llamada inesperada deja completamente descolocada a Carmen.

Valentina y Begoña, por su parte, parece que empiezan a acercar posturas. Todo ello mientras Marta deja sin palabras a Cloe al hacerle una curiosa invitación, mientras que Tasio ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca, con Paula. En cuanto a Pablo, confiesa la verdad, de una vez por todas, a Miguel. Y lo hace sin tan siquiera llegar a pensar en las posibles consecuencias de sus actos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.