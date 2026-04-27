El cameo de Prince, hijo de Michael Jackson, en el biopic de su padre que pocos se han dado cuenta

No es ningún secreto que Michael Jackson, con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser uno de los artistas más importantes de la historia de la música en todo el mundo. Jamás habrá otro como él, y es algo de lo que éramos conscientes incluso antes de su muerte, el 25 de junio de 2009. Desde ese momento, gran parte de su familia se ha encargado de mantener vivo su legado. En esta ocasión, han dado el paso de preparar un esperadísimo biopic que, como comentamos en Happy FM, consiguió superar todas las expectativas: era el filme que alguien tan importante como el Rey del Pop necesitaba. Entre los que más han estado inmersos en este proyecto ha sido, indudablemente, Prince Jackson. No solamente por su impecable papel como productor ejecutivo, sino por la forma en la que ha cuidado cada detalle de este largometraje que apunta a ser uno de los más importantes del año.

Y es que si hay algo de lo que ha aprendido Prince, que no se perdió ni un solo día de grabación del filme, es que trabajar en Michael le ha permitido conocer mucho mejor a su padre. Es un hecho que el joven tenía un reto muy importante entre manos, y era contribuir a llevar a cabo un filme que reflejaba a la perfección el talento tan descomunal que tenía su padre para la música, y hacerlo desde sus inicios, cuando formaba parte de The Jackson 5. «Espero que ayude a contextualizar el crecimiento y el ascenso al estrellato, así como el trabajo duro y el esfuerzo que mi padre puso en su carrera», aseguró el joven en una entrevista con ABC News. Y añadió: «En general, que sea un momento muy divertido y entretenido para niños de todas las edades».

Pero no todo quedó ahí, puesto que si hay algo que se ha convertido en «una de las mejores experiencias» de su vida, ha sido poder ver a su primo Jaafar Jackson, de 29 años, convertirse en Michael: «La primera vez que lo vi en persona, ya peinado y maquillado, fue un verdadero shock emocional porque hacía mucho que no veía a mi padre». Y añadió: «Jafaar simplemente lo encarnó y lo trajo de vuelta en ese momento».

El cameo de Prince en la película de Michael Jackson

El hijo del Rey del Pop ha estado muy presente en la producción de este biopic, al ser consciente de lo sumamente importante que es para el legado de su padre. Tanto es así que ha estado pendiente de hasta el más mínimo detalle para que todo saliese como estaba previsto. A la vista está que, por el resultado, ha merecido muchísimo la pena todo el esfuerzo.

Pero hay algo de lo que pocos se han dado cuenta, y es que Prince Jackson aparece en la película. No se interpreta a sí mismo, ni mucho menos, puesto que el filme termina en 1988, durante un concierto en Londres en plan época de Bad. Por lo tanto, el joven ni siquiera había nacido.

En este caso, Prince interpreta a un miembro de seguridad encargado de cuidar a Michael Jackson en su camino hacia ese escenario situado en un mítico estadio de Londres. Un papel secundario, pero significativo: se trata de alguien que está al lado del Rey del Pop en uno de los instantes más significativos de su trayectoria profesional. Por lo tanto, es todo un acierto que Prince haya aparecido en un instante tan destacado del filme. ¡No merece menos!