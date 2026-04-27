¿Por qué Janet Jackson no aparece en ‘Michael’, la película de su hermano Michael Jackson?

El pasado miércoles 22 de abril llegó uno de los días más esperados para los seguidores del Rey del Pop, y todo por el lanzamiento en cines de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson. Las expectativas eran realmente altas, especialmente por el gran trabajo que había hecho su sobrino, Jaafar Jackson, durante años para estar a la altura de semejante responsabilidad. Aun así, han conseguido estar a la altura de lo que se esperaba: un filme centrado en el legado musical del artista, dejando a un lado cualquier tema conflictivo. Esta decisión viene marcada, especialmente, por la implicación de la gran mayoría de familiares del intérprete de Thriller en este proyecto. De hecho, este largometraje cuenta con el respaldo del patrimonio de los Jackson y, de hecho, su hijo Prince está al frente como productor ejecutivo. Aparte de esto, hay muchas ausencias que han llamado la atención, como la de Janet Jackson.

De hecho, la hermana pequeña de Michael no aparece en ningún momento de la película. Algo que, como no podía ser de otra manera, ha extrañado muchísimo a los seguidores del Rey del Pop y a todo aquel que ha acudido a los cines para disfrutar de la película. Fue en la premiere de la película que tuvo lugar en el mítico Dolby Theatre de Hollywood cuando LaToya Jackson confesó que fue su hermana la que rechazó participar en este proyecto. «Se lo propusieron y ella lo rechazó abiertamente, así que hay que respetar sus deseos», reconoció ante las cámaras de los compañeros de Variety. Eso sí, LaToya no dio más explicaciones al respecto, pero sí quiso aprovechar para felicitar a su sobrino Jaafar por el gran trabajo realizado: «Todos nos olvidamos de él y pensamos que estábamos viendo a Mike».

Por su parte, Antoine Fuqua, director de Michael, quiso romper su silencio ante la sonada ausencia de Janet Jackson en el filme: «Siento un gran respeto y cariño por Janet, no pasa nada». Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa».

Es importante tener en cuenta que la pequeña de la familia Jackson no ha querido hacer públicas las verdaderas razones por las que dio el importante paso de desvincularse del proyecto. Eso sí, todo parece apuntar a que tenía opiniones divididas con la manera en la que se ha abordado este biopic. Al fin y al cabo, algo similar ha ocurrido con Paris Jackson, hija del Rey del Pop. De hecho, ni tan siquiera acudió a la premiere junto a sus hermanos Prince y Bigi.

A diferencia de Janet, Paris sí que ha dado su opinión sobre el biopic: «Leí uno de los primeros borradores del guion y di mi opinión sobre lo que me parecía, que es deshonesto, y no me cuadraba, pero no lo corrigieron». Y añadió: «Al final es Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real, pero te lo venden como si fuera real (…) Nada de eso me convence. No me gusta la deshonestidad», afirmó, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales.