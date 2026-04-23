El pasado 16 de abril, el país se vio desolado por la noticia de la muerte de María Caamaño. La princesa guerrera futbolera, a pesar de las dificultades, jamás perdió la sonrisa y combatió, hasta las últimas consecuencias, el sarcoma de Ewing que padecía desde hace años. A pesar de que ya no está con nosotros, son muchos los gestos que ha recibido a modo de homenaje. Un claro ejemplo lo encontramos en el partido que enfrentó a Unionistas de Salamanca y Real Avilés Industrial, en el que Carlos de la Nava dedicó el gol que anotó para el conjunto charro. Pero no ha sido el único, puesto que también la Real Sociedad hizo lo mismo en la final de la Copa del Rey y, ahora, ha sido el turno de Juan Iglesias durante un partido del Getafe C.F.

Este equipo ha sido uno de los que más ha querido estar presente en la vida de María Caamaño, incluso en su adiós. De hecho, no dudaron en hacer llegar al tanatorio una corona de flores, de parte de todo el club. Ahora, en el encuentro entre la Real Sociedad y el Getafe C.F. celebrado el pasado miércoles 22 de abril, la pareja de Estela Grande quiso acordarse de María Caamaño. Así pues, en el minuto 29 de partido, un centro de Juan Iglesias fue rematado por Gorrotxategi hacia su propia portería. La mala suerte hizo que ese error acabase en gol en contra de su equipo.

Aunque realmente no marcó, Juan Iglesias quiso aprovechar ese tanto a favor de su equipo para acercarse al banquillo. Fue entonces cuando le entregaron una camiseta en la que podíamos ver la imagen de María Caamaño. Junto a ella, un texto que decía lo siguiente: «Tu sonrisa siempre con nosotros. ¡Princesa!».

Un gesto que, como era de esperar, fue aplaudido por ambos equipos, pero también por el Reale Arena. De esta forma, se pudo apreciar la enorme solidaridad que existe en el futbol español, especialmente en estos casos tan sumamente duros. Lejos de que todo quede ahí, el club azulón utilizó sus redes sociales para compartir la fotografía de Juan Iglesias junto a la camiseta.

Además, quisieron compartir el siguiente texto: «Por ti, por tu sonrisa y por todo lo que nos enseñaste. Este gol va por ti, M4RÍA», comenzaron diciendo. Acto seguido, quisieron ir mucho más allá a la hora de dedicarle este tanto: «Siempre en nuestro equipo, siempre con nosotros. El Getafe C.F. siempre te recordará».

Es más que evidente que la pérdida de María Caamaño no ha dejado indiferente a nadie. No solamente por lo injusta que llega a ser la vida en muchas ocasiones, sino por lo mucho que ha cambiado el día a día de muchas personas durante todos estos años. Porque si hay algo que nos enseñó la salmantina es a no dejar de sonreír, por muy complicadas que sean las cosas.