El Partido Popular exige la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Maria Jesús San José (PSOE), por «incumplir la ley» al aplicar un «trato de favor» a los presos de ETA. «Son una amnistía encubierta», denuncia el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, señalando que está motivada por los compromisos que ha adquirido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu, como consecuencia, también con ETA».

El líder del PP vasco se ha pronunciado así este jueves, tras el varapalo de la Audiencia Nacional al Gobierno vasco al tumbar la semilibertad concedida a los etarras Soledad Iparragirre, alias Anboto, ex jefa de la banda asesina con 14 asesinatos a sus espaldas, y Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez.

«Los trata con afecto y como amigos», ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, reclamando la dimisión de esta consejera ya que la resolución del magistrado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, desmiente los argumentos esgrimidos hasta el momento por ella para defender la aplicación de progresiones de grado y otras medidas que flexibilizan la situación penitenciaria de estos presos.

«El Departamento de Justicia se escudaba alegando que estaba cumpliendo la ley. Ahora sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que la comprensión, el afecto del Departamento de Justicia hacia los presos de ETA sobrepasaba lo que la propia ley tenía establecido y permitía», denuncia De Andrés, criticando este «trato de favor hacia los más criminales de la banda asesina.

Por ello, sostiene que la consejera de Justicia, como «lleva las prisiones, y ha actuado de esta manera no puede continuar en su puesto» ni un minuto más. «Ha incumplido la ley. No ha estado trabajando para la sociedad, sino para los presos de ETA», ha criticado indignado, exigiendo nuevamente su dimisión por una cuestión de «dignidad».

«La sociedad vasca lo que necesita es la deslegitimación de ETA, no una venda en los ojos como pretende la Consejería de Justicia y el Gobierno vasco», ha apuntado.

También pide la destitución del director de la cárcel

Además, el presidente del PP vasco reclama que que sea destituido el responsable de la prisión guipuzcoana de Martutene, quien también «ha actuado en contra de la ley y no ha atendido a la Junta de Tratamiento, que era lo que también se nos había dicho constantemente que se estaba cumpliendo». «Ha tomado decisiones saltándose incluso los propios términos en los cuales se tiene que resolver una decisión de este tipo», critica.

Javier de Andrés manifiesta que el deterioro de la imagen del Gobierno vasco es «absoluto, ya que se ha estado trabajando por los terroristas y no por el conjunto de la sociedad», lo que necesita es la deslegitimación de ETA y de sus terroristas.

El dirigente del PP denuncia que «la consejera de Justicia, que tiene la responsabilidad de las prisiones y que ha respaldado constantemente su discurso en que tenía el amparo de la ley, estaba mintiendo» y desarrollando un modelo penitenciario que «crea un clima favorable hacia los terroristas».