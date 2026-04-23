La influencer Estela Grande denuncia insultos y amenazas tras la polémica entre Juan Iglesias y Oyarzabal

Estela Grande, influencer y creadora de contenido, ha estallado en sus redes sociales. La pareja de Juan Iglesias y madre de sus hijos mellizos ha denunciado insultos y amenazas tras el rifirrrafe del futbolista del Getafe con Oyarzabal y toda la polémica que se ha generado a posteriori, incluyendo las declaraciones del propio Iglesias acusando al capitán de la Real Sociedad de meterse con su mujer.

«En el fútbol no hay machismo, no. Ahora no puedo pisar una ciudad que amo como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así», escribe Estela Grande junto a una captura de una de las conversaciones en las que un usuario le dice: «Calla, puta. Menudo malo jajaja, en el Getafe jugando, buag, que no lo veamos por San Sebastián. Look de puta».

El mensaje de Estela Grande

Un partido que parecía que iba a ser tranquilo porque la Real Sociedad llegaba de ganar la Copa del Rey, acabó siendo tenso. Concretamente, entre Juan Iglesias y Oyarzabal, que tuvieron un fuerte encontronazo sobre el terreno de juego. El jugador del Getafe no se mordió la lengua al acabar el partido y acusó directamente al capitán de la Real Sociedad. «Muy sencillo, además, me alegro de que me hagas la pregunta. El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo», dijo Juan Iglesias sobre Oyarzabal nada más acabar el partido.

En defensa de Oyarzabal salió Matarazzo, técnico de la Real Sociedad. «Ha habido algunas discusiones. En el futbol a veces hay muchas emociones. Se han intercambiado palabras no sé exactamente qué se ha dicho. Sé que Mikel ha sufrido algunas palabras muy duras, no sé si él ha dicho algo porque no es ese tipo de jugador, si alguien va a la prensa hablando de algo así, él enseña su carácter. No sé exactamente qué ha pasado», aseguró el estadounidense.