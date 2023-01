Pipi Estrada confiesa cuánto dinero le queda por pagar a Terelu Campos

Este domingo, los espectadores de Pesadilla en el Paraíso fueron testigos de como Borja Estrada, hijo de Pipi Estrada, volvía a revelar datos hasta ahora desconocidos de la relación que su padre mantuvo con Terelu Campos, con la que desde hace años mantiene un conflicto abierto.

Durante un vídeo emitido por el programa, se puede ver como Borja hizo referencia a la deuda que su padre tiene a día de hoy con la hija de María Teresa Campos. Una deuda de la que habló el propio Pipi Estrada en el plató de Pesadilla en el paraíso.

Tras las declaraciones de su hijo en la granja, desde plató Pipi señaló que: «La vida son capítulos. Este capitulo de mi vida es la historia real de una pareja real y que yo me equivoco una vez que salgo de esa relación, porque no pensé bien», explicó.

Tras la insistencia de Avilés, Borja Estrada se abre sobre los problemas de su padre con Terelu 💣 👨‍🌾 #PesadillaDebate

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/K8nQ2QLraG — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 15, 2023

«Estoy sangrando por dentro y mi reacción es por la impulsividad. El director de Interviú me convence para hacer cuatro capítulos de unas memorias pasionales. No me estoy justificando, si pudiese meterme en el túnel del tiempo, no haría lo que hice», aseguró Pipi Estrada.

En cuanto a los detalles económicos de la condena, Pipi explicó que: «Fui condenado con 10.000 euros, yo recurro y, cuando llego al Supremo, paso a 60.000 más costas. En los últimos meses he pagado mucho, de 73.000 euros me queda muy poquito por pagar», reconoció,

Además, aseguró que: «no me lucré de esos cuatro capítulos. Interviú me pagó, cobre 4.000 euros». En ese momento, Sandra Barneda intervino: «Cobraste, no es el precio de lo que cobraste, si no de lo que la revista ganó con esas memorias».