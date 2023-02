Pilar Rubio estalla tras el forzoso final de Sergio Ramos en la Selección Española

Sergio Ramos dio un comunicado ayer a través de sus redes sociales, explicando que el seleccionador de la Selección Española, Luis de la Fuente, le había llamado para comentarle que no iba a jugar más en la selección y que tampoco iba a volver a ser convocado. Ni el jugador ni su mujer Pilar Rubio se lo han tomado bien, y han querido dedicarle unas palabras.

«Para mí no es Sergio Ramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español, y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega. Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya», escribía en su Instagram.

El jugador siempre ha sido muy fiel a la Selección Española, dando a la afición uno de los mejores momentos de la historia a lo largo de tantos años, dejándose la piel en cada partido, Eurocopa y Mundial. Es por ello que se ha mostrado tan molesto ante la decisión del seleccionador y también quiso dedicar unas palabras de agradecimiento.

«En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva», comenzaba escribiendo muy decepcionado. Además, ha querido recalcar que él no quería acabar su aventura en la selección de esta manera, y mucho menos después de tantos años juntos.

Muchos han sido los que han querido mandarle su apoyo en estos momentos tan complicados. Entre ellos, como hemos comentado anteriormente Pilar Rubio, Iker Casillas, Alejandro Sanz y prácticamente todos sus compañeros de profesión.