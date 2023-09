Perla (‘El Conquistador’) estalla contra Joana Pastrana: “Sinvergüenza”

La semana pasada, Petra se vio obligada a decir adiós a paso por El Conquistador, abandonando concurso después de sufrir una fuerte caída en la primera prueba, y ahora ha revelado en una entrevista quiene son sus favoritas dentro del reality.

A pesar del golpe, la concursante continuó la prueba como pudo. En el momento en el que tenían que avanzar con la barca, Perla le cedió su remo a la capitana Joana Pastrana. Sin embargo, otra participante tenía que escalar con ella, por lo que la exboxeadora le dio otra pala a la integrante de su equipo sin saber que estaba lesionada. Fue entonces cuando la malagueña se quedó con la cara de su líder para posteriormente atacarla a través de las redes sociales.

«La Pastrana esta, que no tiene ni puta idea porque, mira Pastrana, perdona, pero te lo voy a decir así de claro: estaba lesionada, tú no eres nadie para darme un remo, que no podía ni moverme. Mira, porque no te estaba viendo la cara y estabas delante de mí, que si te llego a ver la cara te digo que eres una sinvergüenza», afirmaba Perla en su entrevista para las redes del programa.

¿Qué se necesita para ser un buen conquistador? @JulianIantzi1 y @patxialonso3 responden nos lo cuentan ⭕️Esta noche a las 22:45h, el tercer programa de #ElConquistador https://t.co/aqnveramKHpic.twitter.com/TyoYlHUdc3 — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 18, 2023

Además, la concursante ha seguido criticándola duramente: «Menos mal que no me quedo, porque si no tú y yo la hubiéramos tenido pero gorda. El remo te lo podía haber tirado a la cabeza, pero no lo hice».

«Yo era la Perla del Caribe, venía a conquistar el Caribe». No obstante, la integrante del equipo verde ha confirmado que le gustaría que ganasen Mar y Magda, deseo que no se va a poder cumplir porque las dos han abandonado ‘El Conquistador’. «De las de mi equipo verde que yo quiera que gane, pues no. Prefiero que pierdan todas. A vuestra casa».