Pedro Piqueras vivió durante la temporada pasada de ‘Informativos Telecinco’ algunos de los momentos más surrealistas desde que se puso al frente de este espacio televisivo. Todas las noches, el presentador se quedaba esperando a que sus compañeros de ‘Sálvame’ terminaran su programa, y muchas veces, se enfrentaba a situaciones muy peculiares.

Desde Raquel Mosquera dándole paso, hasta días en los que Pedro Piqueras aparecía en la pantalla del plató de ‘Sálvame’ porque los colaboradores no se daban cuenta de que se había terminado el programa. ¡Y no todo queda ahí! Debemos recordar, incluso, por el baile de Paz Padilla y Anabel Pantoja en honor a María José Campanario. Un sinfín de situaciones de las que finalmente el presentador de ‘Informativos Telecinco’ se ha pronunciado.

Durante su visita a ‘Los Teloneros’, el nuevo programa de Cuatro presentado por Miguel Lago y Antonio Castello, Pedro Piqueras se sinceró, con mucho humor, sobre esas situaciones que vivió numerosas noches la temporada pasada.

pedro piqueras reacciona a las transiciones de sálvame tomate a informativos telecinco❤️ pic.twitter.com/26TCJCBb6n — ian de emmy👑 (@terratsofista) September 13, 2021

“Es complicado, porque a veces no sabes que cara poner. Realmente lo que hago es quedarme con la cara que tengo en ese momento, quedarme quieto, que no se me note nada”, expresó, dejando claro qué pasaba por su cabeza en ese momento.

Tras estas palabras, los presentadores de ‘Los Teloneros’, sorprendieron al presentador con el vídeo en el que Raquel Mosquera daba paso a ‘Informativos Telecinco’. “Vamos a dar paso, señores, a Pedro Piqueras. El gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del telediario que lleva muchos años en nuestras televisiones. Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras”, decía la peluquera.

En el vídeo también aparecían imágenes de otros días, uno de ellos, el baile de Paz Padilla y Anabel Pantoja: “Poneros en mi lugar. Ellas estaban bailando, no paraban de bailar, yo tenía que entrar y encima creo que tenía que dar una noticia de los muertos de COVID. Simplemente estaba pensando ‘a ver si me dan paso de una vez’”, expresó el presentador de ‘Informativos Telecinco’, con mucho humor.