Pedro Piqueras: ¿Cuál será su último día como presentador de Informativos Telecinco?

Pedro Piqueras es uno de los grandes periodistas de nuestro país y se ha ganado el prestigio de millones de personas durante años gracias a su trabajo en diferentes cadenas de televisión. Ligado desde hace 17 años a Telecinco, acaba de anunciar el día en el que se jubilará de forma definitiva.

El grupo ha comenzado una reestructuración en sus informativos que culminará en 2024, pero en la que él ya no estará presente. Pese a que pueda parecer una salida obligada, estaba prevista antes de todos los movimientos, por lo que la búsqueda de su sustituto era algo urgente para la cadena.

A sus 68 estaba cansado de no tener vida social y de salir del trabajo pasadas las diez de la noche, horarios que con el paso del tiempo ya pesan mucho. Pero no será el único cambio, ya que Cuatro volverá a tener servicios informativos después de su desmantelamiento y transformación en Cuatro al día.

Piquera ha explicado en una entrevista concedida a El País que su última día ante las cámaras será el día 21 de diciembre de 2023. En ese momento es de esperar que los sustitutos habituales se encarguen de la información durante la Navidad hasta que con la llegada del nuevo año se incorpore Carlos Franganillo.

Su intención era haberse ido un año antes, pero la actualidad le ha ido atropellando: «Me fui quedando por responsabilidad hasta que, con la investidura resuelta y un nuevo jefe de informativos, dije: ‘es ahora o nunca’».

La opinión de Pedro Piqueras sobre su sustituto en Telecinco

En 2024 los espectadores podrán ver un nuevo plató y nuevas formas de contar las noticias, algo que llegará con Carlos Franganillo, que cambia TVE por Mediaset en una decisión inesperada. Sobre él, cree que «es una buena elección, estoy muy contento».

«Somos dos personas que entendemos el periodismo de un modo muy parecido. Siempre veía en él el tipo que me gustaría que me sucediera. Franganillo estaba muy a gusto en Televisión Española. He colaborado para que viniera y estoy satisfecho», ha desvelado.