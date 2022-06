‘Pasión de Gavilanes 2’, avance del capítulo de hoy: Rosario teme la reacción de Samuel

‘Pasión de Gavilanes 2’ se ha convertido en una de las telenovelas más esperadas de la parrilla televisiva de Mediaset. Conforme avanzan los capítulos, la tensión va en aumento y los secretos de la familia comienzan a salir a la luz.

En la emisión de esta semana de la serie, Rosario Montes ha hablado con Andrés para conocer el verdadero paradero de su hija, sin embargo, no consigue obtener la información necesaria para poder buscarla. El músico no ha querido contar de más para no traicionar a su amiga y así evitar meterse en problemas.

“Creo que este es un asunto del que debes hablar directamente con ella”, le dijo el joven. La cantante teme que la ausencia de Muriel motive la aparición de su marido, Samuel, en el pueblo. Por un lado, Norma no puede dejar de pensar en las palabras de Romina en su conversación en el molino y decide compartir sus inseguridades con Don Martín, una decisión que puede cambiar el rumbo de ‘Pasión de Gavilanes 2’.

Domingo y hay lentejas para comer #PasiónDeGavilanes pic.twitter.com/LFkER0K1Oy — Mediaset España (@mediasetcom) June 5, 2022

La mujer le confesó a Juan sus dudas acerca de las personas que viven en los límites de la finca de Oscar. «Me tomé el atrevimiento de ir a buscarlos y esa mujer que reside ahí no me da buena espina», comenta la hermana mediana de las Elizondo. Según ella, está casi segura que todo esto tiene algo que ver con los habitantes que hay en la choza.

Finalizando este episodio de ‘Pasión de Gavilanes 2’, Romina acude a la habitación de Jimena para dejar una enorme araña cerca de la cama. Sin embargo, su plan no acaba como ella esperaba y acaba encerrada en el armario del matrimonio.

La joven encuentra al artrópodo antes de este pueda ocasionarle algún tipo de daño. Tanto ella como su pareja, deciden dormir esa noche en una habitación de invitados para evitar nuevas sorpresas. Mientras tanto, la madre de Duván permanece atrapada.