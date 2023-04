Pasapalabra renueva a sus invitados durante los próximos días y tendrá a cuatro nuevos famosos que se sentarán en el plató del concurso cultural de Antena 3. Roberto Leal recibe a a estos nuevos ayudantes desde el 26 y hasta el 28 de abril de 2023.

Canco Rodríguez vuelve a Pasapalabra

Conocido por su papel en Aída, la mítica serie de Telecinco, lo espectadores de Antena 3 le han podido ver en series de como Cuerpo de Élite, concursante de Tu cara me suena y en estos momentos triunfa en el teatro con la obra El Rock&Roll ha muerto.

Precisamente ha sido en el teatro es donde ha tenido una gran carrera en los últimos años. Además de sus propias producciones, el actor ha trabajado en musicales como Hoy no me puedo levantar y The Hole.

Pepón Nieto

El actor es uno de los grandes actores de las series de nuestro país, debutando en el año 1993 con un pequeño papel en Farmacia de guardia. Su papel más conocido es el de Mariano en la serie Los hombres de Paco, gracias a la que incluso llegó a ser concursante, en la ficción, de Pasapalabra.

Martita de Graná debuta en Pasapalabra

Roberto Leal podrá saludar por primera vez a la cómica Martita de Graná, que ya es una de las influencers más conocidas de la red. En estos momentos se encuentra de gira con su espectáculo Martita sea y acaba de estrenarse con un papel en la película De caperucita a loba.

Cecilia Gómez

La bailaora vuelve a Pasapalabra como invitada convirtiéndose en una de las caras habituales del programa. Después de pasar por la compañía de Joaquín Cortés, en 2010 empredió su aventura en solitario y decidió comenzar con su propia compañía.

En estos momentos se encuentra retirada de los escenarios después de sufrir una gran cantidad de operaciones por culpa de problemas en las cervicales. En el plano amoroso saltó a las noticias del corazón por su corta relación con Francisco Rivera.